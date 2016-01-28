Глушаков: «Можно и нужно рассчитывать на продвижение «Спартака» вперед»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пока не думает о встрече с ЦСКА.

"До матча еще больше месяца, пока не стоит думать о нем. Надо думать о каждой тренировке, товарищеской игре, чтобы подготовиться к той самой игре ЦСКА.



Можно и нужно рассчитывать на продвижение "Спартака" вперед. Не хотелось бы говорить, что, вот-вот, ждите. Надо выкладываться на тренировках, вкладывать душу в игры, и придет то, чего от нас ждут", - сказал Глушаков.