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    Глушаков: «Можно и нужно рассчитывать на продвижение «Спартака» вперед»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пока не думает о встрече с ЦСКА.

    "До матча еще больше месяца, пока не стоит думать о нем. Надо думать о каждой тренировке, товарищеской игре, чтобы подготовиться к той самой игре ЦСКА.

    Можно и нужно рассчитывать на продвижение "Спартака" вперед. Не хотелось бы говорить, что, вот-вот, ждите. Надо выкладываться на тренировках, вкладывать душу в игры, и придет то, чего от нас ждут", - сказал Глушаков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    28.01.2016 06:27
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2016, 09:38

      Глушак забыл похвалить Аленя, поэтому должен ещё написать о нём-хорошем.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 января 2016, 09:21

      вкладывать душу в игры, и придет то, чего от нас ждут", - сказал Глушаков. А ИМЕННО БОЛЬШАЯ З/П. К сожалению у нас сейчас практически никто не вкладывает душу в футбол.

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