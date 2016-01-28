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    Мутко: «Нойштедтер может быть вынужден отказаться от немецкого гражданства»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о новых трудностях натурализации полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера.

    "Нужен набор необходимых документов и процедур, и этот момент непростой. Нойштедтеру, возможно, придется отказаться от немецкого гражданства – но кто будет так делать? Игрок обратился в министерство юстиции.

    Может, все получится, а может, вообще придется закрыть этот вопрос", — отметил Мутко.

    Напомним, что 27-летний Нойштедтер является уроженцем Днепропетровска, а в Германию он переехал с семьей в 90-х. Хавбек провел 2 матча за сборную Германии, но они являются неофициальными, поэтому он не считается заигранным за эту страну. Если вопрос с натурализацией игрока решится положительно, то он может сыграть за сборную России на Евро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2016, 10:47

      какие сложности а в принципе на хрена он в таком возрасте нам сдался

      0
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      Рейтинг: +50

      edubokom 28 января 2016, 07:58

      Осталось играть лет 5. За это время Россия особых успехов не добьётся ни на ЧМ, ни на ЧЕ.Не с кем добиваться. Да и он тоже не самого высокого уровня игрок. Вся эта суета не выгодна обеим сторонам. Если конечно за этим не стоит какая-то закулисная игра, однако.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +50

      edubokom 28 января 2016, 07:49

      В 27 отказаться от гражданства... Да он заднюю включит 100%.

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