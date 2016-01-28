Мутко: «Нойштедтер может быть вынужден отказаться от немецкого гражданства»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о новых трудностях натурализации полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера.

"Нужен набор необходимых документов и процедур, и этот момент непростой. Нойштедтеру, возможно, придется отказаться от немецкого гражданства – но кто будет так делать? Игрок обратился в министерство юстиции.

Может, все получится, а может, вообще придется закрыть этот вопрос", — отметил Мутко.

Напомним, что 27-летний Нойштедтер является уроженцем Днепропетровска, а в Германию он переехал с семьей в 90-х. Хавбек провел 2 матча за сборную Германии, но они являются неофициальными, поэтому он не считается заигранным за эту страну. Если вопрос с натурализацией игрока решится положительно, то он может сыграть за сборную России на Евро-2016.