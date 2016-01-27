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    Тейшейра хочет перейти в «Ливерпуль»

    Бразильский полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра заявил, что он надеется перейти в "Ливерпуль".

    "Шахтер" получил одно очень хорошее предложение, но отклонил его. Не знаю, почему это произошло. Тренер и президент клуба не хотят меня отпускать. Сейчас я просто жду и пытаюсь быть терпеливым. Я хочу выступать именно за "Ливерпуль". Это большой клуб, за который играли многие выдающиеся футболисты. Для меня будет честью играть в футболке "Ливерпуля". Я знаю, что "Ливерпуль" предлагал за меня 32 миллиона евро, но "Шахтер" отклонил это предложение. Сейчас мой агент пытается согласовать переход в "Ливерпуль". Я хочу перейти в этот клуб, но решение принимает президент "Шахтера", - сказал Тейшейра в интервью Anfield HQ.

    По некоторым данным, "Шахтер" готов расстаться с 26-летним Тейшейрой не меньше, чем за 50 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 28 января 2016, 10:17

      Не везет с украинскими клубами. Какие то жадные они.

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