«Челси» заинтересовался Карвахалем

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Реала" Даниэлю Карвахалю.

Лондонский клуб запросил у мадридцев стоимость игрока и может приобрести его до закрытия зимнего трансферного окна. "Челси" намерен воспользоваться тем, что Карвахаль стал реже играть в основном составе "Реала" из-за подписания "королевским клубом" бразильца Данило.

В этом сезоне 24-летний Карвахаль провел 14 матчей за "Реал", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.