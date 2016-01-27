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    «Челси» заинтересовался Карвахалем

    "Челси" проявляет интерес к защитнику "Реала" Даниэлю Карвахалю.

    Лондонский клуб запросил у мадридцев стоимость игрока и может приобрести его до закрытия зимнего трансферного окна. "Челси" намерен воспользоваться тем, что Карвахаль стал реже играть в основном составе "Реала" из-за подписания "королевским клубом" бразильца Данило.

    В этом сезоне 24-летний Карвахаль провел 14 матчей за "Реал", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

    Источник: Football Espana

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    27.01.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 28 января 2016, 11:21

      Лучше Данило забирайте!!!

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