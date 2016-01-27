Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент не подтвердил переход Широкова в ЦСКА

    Агент полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов не стал подтверждать информацию о переходе своего клиента в ЦСКА.

    "Сейчас многое что пишут. Мне сложно все комментировать. Роман был в офисе армейского клуба? Куда Роман заходит, зачем… Наверное, помимо работы есть еще и личные дела. Если вы говорите о видео, то он заходил в манеж, где играл его сын. Роман не заходил в офис ЦСКА, он заходил в спортивный комплекс ЦСКА. Когда ситуация прояснится окончательно, вы все узнаете. Вариантов продолжения карьеры у Романа есть", - сказал Минасов.

    Ранее сообщалось, что Широков побывал в офисе ЦСКА и подписал с армейцами контракт по смехе "0,5+1".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11