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    Широков подписал контракт с ЦСКА

    Капитан сборной России Роман Широков подписал личный контракт с ЦСКА.

    Сегодня хавбек побывал в офисе армейцев и согласовал все финансовые вопросы по контракту. Широков являлся свободным агентом, поэтому достался ЦСКА бесплатно.

    По некоторым данным, полузащитник подписал с ЦСКА контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год. Широков уже числился в составе ЦСКА с 1998 по 2001 годы, но не провел за клуб ни одного матча.

    34-летний Широков за свою карьеру выступал за "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". За сборную России сыграл 52 матча и забил 13 голов.

    Источник: Life

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    27.01.2016 19:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 28 января 2016, 22:53

      Странно, ЦСКА вроде не покупают возрастных игроков.
      Если это правда, то даже не знаю радоваться или нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      XhamaX > MichelWB 29 января 2016, 15:00

      Так они и не купили. Взяли свободного агента на пол года.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2016, 11:14

      Роман вхож в любые двери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vhook 28 января 2016, 09:49

      и Денисова не забудьте, еще одного паука в банку...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 28 января 2016, 07:12

      Конец ЦЫСКЕ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2016, 00:26

      Мне всегда было интересно посмотреть на этих людей, которые сидят круглые сутки и ждут какой-то сенсации. То Широкова небось высиживали сколько дней. То около клуба утра ждут, чтобы увидеть бухого Дзагоева. То у другого клуба до утра ждут, пока кто-нибудь из игроков сборной выйдет поссать. Просто покажите мне их лица))

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 27 января 2016, 23:12

      Невозможное случилось? Не могу поверить.

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 27 января 2016, 21:31

      Он и Спартаку и Зениту нервы ещё попортит.

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 27 января 2016, 20:45

      Чой-то ЦСКА молчит. А?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11223

      alp 27 января 2016, 20:21

      "сбылась мечта идиота"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 27 января 2016, 20:19

      Не нужен он нам.

      1
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