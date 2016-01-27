Поникаров: «Дзюба в «Зените» забирает все внимание на себя»

19-летний защитник "Зенита-2" Артем Поникаров, летавший с основной командой на первый зимний тренировочный сбор в Катар, поделился своими впечатлениями от проведенного под руководством наставника "Зенита" Андре Виллаша-Боаша времени.

– Как вы оказались на сборе основной команды?

– Это было максимально неожиданно. Сижу дома, звонит администратор молодежной команды и просит, чтобы я отправил ему документы. Я быстро все сделал, а потом решил перезвонить и спросить, зачем. На что он ответил, что с большой долей вероятности я поеду на сбор в Катар. Честно говоря, это было только в мечтах.

– Первая тренировка была непростой?

– В Катаре получилось забавно. Я летел очень долго и приехал в отель за 20 минут до начала тренировки. Администратор сказал, чтобы я шел кушать, но при этом могу опоздать на занятие. Для меня это было бы непозволительно, поэтому бросил вещи и рванул в сторону поля.

– На сборе общались только с молодыми?

– Всей командой собирались на обедах и ужинах. Потом по 40 минут сидели и разговаривали, рассказывали интересные истории. С кем-то из иностранцев по большому счету не удалось поговорить подробно.

– Кажется, знаю, чьи истории за столом были самыми увлекательными.

– Вы правы, это Дзюба! Мы собирались вокруг Артема и слушали его истории. Каждый день ждали вечера, чтобы узнать, что он расскажет в этот раз. Каждый раз у него было что-то новое.

– Говорят, Дзюба всем придумал клички. У вас какая была?

– Меня он называл Пони или Поникаровский.

– Вас всю карьеру Пони называют?

– Раньше называли Поникар, а сейчас только Пони. На сборе Виллаш-Боаш и партнеры так называли, даже и не вспомню, чтобы кто-то по имени окликнул.

– Есть ощущение, что остальные россияне в "Зените" немного хмурые.

– Не согласен. Просто Дзюба забирает все внимание на себя. Все очень разговорчивые и дружелюбные. Я в любой момент мог подойти и что-то спросить