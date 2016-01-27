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    Поникаров: «Дзюба в «Зените» забирает все внимание на себя»

    19-летний защитник "Зенита-2" Артем Поникаров, летавший с основной командой на первый зимний тренировочный сбор в Катар, поделился своими впечатлениями от проведенного под руководством наставника "Зенита" Андре Виллаша-Боаша времени.

    – Как вы оказались на сборе основной команды?

    – Это было максимально неожиданно. Сижу дома, звонит администратор молодежной команды и просит, чтобы я отправил ему документы. Я быстро все сделал, а потом решил перезвонить и спросить, зачем. На что он ответил, что с большой долей вероятности я поеду на сбор в Катар. Честно говоря, это было только в мечтах.

    – Первая тренировка была непростой?

    – В Катаре получилось забавно. Я летел очень долго и приехал в отель за 20 минут до начала тренировки. Администратор сказал, чтобы я шел кушать, но при этом могу опоздать на занятие. Для меня это было бы непозволительно, поэтому бросил вещи и рванул в сторону поля.

    – На сборе общались только с молодыми?

    – Всей командой собирались на обедах и ужинах. Потом по 40 минут сидели и разговаривали, рассказывали интересные истории. С кем-то из иностранцев по большому счету не удалось поговорить подробно.

    – Кажется, знаю, чьи истории за столом были самыми увлекательными.

    – Вы правы, это Дзюба! Мы собирались вокруг Артема и слушали его истории. Каждый день ждали вечера, чтобы узнать, что он расскажет в этот раз. Каждый раз у него было что-то новое.

    – Говорят, Дзюба всем придумал клички. У вас какая была?

    – Меня он называл Пони или Поникаровский.

    – Вас всю карьеру Пони называют?

    – Раньше называли Поникар, а сейчас только Пони. На сборе Виллаш-Боаш и партнеры так называли, даже и не вспомню, чтобы кто-то по имени окликнул.

    – Есть ощущение, что остальные россияне в "Зените" немного хмурые.

    – Не согласен. Просто Дзюба забирает все внимание на себя. Все очень разговорчивые и дружелюбные. Я в любой момент мог подойти и что-то спросить

    Источник: «Советский спорт»

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    27.01.2016 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2016, 02:35

      Он бы на поле забирал всё внимание, пока зеня голы забивать будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 19:01

      Пони и не в конюшне? Не порядок, блин. Считай, повезло!

      -1
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