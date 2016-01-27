Мутко: «Судьба Широкова небезразлична РФС»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организацию беспокоит отсутствие регулярной игровой практики у ведущих игроков российской сборной, таких как полузащитники Роман Широков и Игорь Денисов или защитник Юрий Жирков.

"Если бы мы не стояли на пороге Евро, можно было бы не обсуждать эту тему. Есть круг кандидатов в сборную, и глобально за три-четыре месяца ничего измениться не может. Широков был капитаном команды в последнем цикле. Его судьба и судьба других футболистов небезразлична РФС — это нас тревожит. Не наша задача – навязывать свое видение, где надо играть.

Кто-то писал, что за этими процессами стою я – не надо перекладывать на меня ответственность. У меня нет полномочий влиять на политику клубов. Я могу позвонить президенту клуба и выразить озабоченность, но не могу сказать, чтобы они кого-то куда-то поставили.

Кобелев был прекрасным игроком и может стать отличным тренером, но я не могу навязать ему свое мнение. Мне просто хотелось бы, чтобы у футболистов была игровая практика. Сейчас я не очень удовлетворен", - сказал Мутко.