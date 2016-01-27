Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» намерен предложить за Морату 61 миллион

    Лондонский "Арсенал" собирается сделать предложение "Ювентусу" по трансферу нападающего Альваро Мораты размером в 61 миллион фунтов стерлингов.

    Сообщается, что таким образом "канониры" намерены перебить сумму, предложенную за 23-летнего форварда другим клубом английской Премьер-лиги "Ливерпулем". По данным источника, красные готовы выложить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом "Ювентус" не особо заинтересован в продаже футболиста.

    В текущем сезоне Мората принял участие в 27 матчах за туринцев, забил три мяча и отметился пятью голевыми передачами. Стоит отметить, что право первоочередного выкупа игрока по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу".

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Gurpark 28 января 2016, 18:26

      Неее, я не сомневаюсь в том, что Мората хорош.. Но не за 61 охулионов же..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 28 января 2016, 07:15

      за что такие деньги? 3 гола в 27 матчах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 27 января 2016, 16:32

      За 61 миллион и тем более фунтов, отдать можно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11