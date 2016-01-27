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    Гинер: «Про Широкова ничего не скажу»

    Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать информацию о возможном переходе в стан армейцев полузащитника Романа Широкова.

    "Про Широкова ничего не скажу", - заявил Гинер.

    Напомним, что Широков, в этом месяце расторгнувший контракт с московским "Спартаком", на данный момент является свободным агентом. Одним из основных вариантов продолжения карьеры 34-летнего хавбека считается ЦСКА. Также ранее в прессе появлялась информация об интересе к опытному полузащитнику со стороны казанского "Рубина" и клубов английской Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2016 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:36

      Ага, коммерческая тайна.

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