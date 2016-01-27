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    Мутко: «Со следующего сезона взнос за каждого легионера будет отменен»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как прошло заседание исполкома организации, и заявил, что взнос клубами за каждого футболиста-легионера в заявке со следующего сезона будет отменен.

    "Исполком плановый, революционных решений нет. Из интересных вопросов – ход подготовки к конференции РФС в марте, изменение устава РФС, над которым мы последовательно работаем, внесение на рассмотрение на конференции РФС доработанной стратегии развития футбола с учетом тех пунктов, которые мы рассмотрели на заседании совета по спорту.

    Сегодня мы сделали одинаковым взнос клубами за каждого футболиста-легионера. Раньше же в ФНЛ была одна сумма, в премьер-лиге – другая. Такое ощущение, что разные иностранцы играют! Договорились, что взнос до конца сезона будет действовать в ином объеме – теперь его размер составит 150 тысяч рублей вместо 300. Одинаково для клубов всех лиг. А с будущего сезона взимание денег в этом вопросе мы отменим, я не сторонник таких моментов", - сообщил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 14:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:40

      Ага, а почему штрафы, взимаемые КДК с клубов РФПЛ и ФНЛ за одни и те же нарушения различаются суммами, а? Просто бюджеты команд различных лиг очень разнятся, ага, а ты - иностранцы разные.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 18:13

      Да вы еще каждому легионеру паспорт РФ давайтесразу после подписания контракта. Будет из кого сборную формировать!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 27 января 2016, 17:15

      Может, ну вообще нафиг этот лимит? Или сделать его мягче?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Майор Дзагоев 27 января 2016, 18:41

      Ага, тогда Чернов уже никогда не вернётся из Балтики.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > мутко на кол!!! 27 января 2016, 18:42

      Молодой ты ишшо, непонятливый...

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 27 января 2016, 16:49

      Ну что-ж, похвально.

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