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    Лебедев: «Обсуждение по сокращению исполкома РФС закончилось ничем. Клубы РФПЛ против»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что вопрос о сокращении количества членов исполкома на прошедшем сегодня в московском Доме футбола заседании остался нерешенным.

    – Чем закончилось обсуждение по количеству членов исполкома?

    – Ничем. Решили еще месяц поработать над уставом и в конце февраля собраться и окончательно решить. Очень сильно выступают против сокращения клубы премьер-лиги. Пытаются найти компромисс.

    – Почему не хотят?

    – Догадайтесь сами. Сокращение исполкома – это в первую очередь они. Клубы борются за себя. Думаю, скорее всего, сократят их количество. Есть ряд членов, которых я не видел на заседании исполкома ни разу. Виталий Леонтьевич прав, говоря о том, что если ты член исполкома, то ходи и работай. А если ты член исполкома ради галочки, то зачем это нужно? Как раз, если сократить количество до 21 человека, а эта цифра звучала сегодня, то как раз эти 9-10 человек вылетят, а их и так нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 19:06

      А чеченец Лом-Али туда хоть заглядывает?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 19:05

      Правильно, пора сокращать. Керимов только числится. Зато Федуна не пустили.

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