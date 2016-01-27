РФС намерен подписать контракт с новым спонсором на 200-300 миллионов

РФС близок к подписанию соглашения с новым спонсором на сумму 200-300 миллионов рублей. Об этом сообщил президент организации Виталий Мутко.

"Мы близки к подписанию еще одного спонсора, это 200-300 миллионов. И часть денег мы тоже потратим на закрытие кредиторской задолженности", - сказал Мутко.

Ранее, во второй половине 2015 года РФС заключил спонсорские соглашения с компаниями НОВАТЭК и "Норильский Никель", а Мутко говорил, что после нового года у организации может появиться еще один новый спонсор.