Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ромуло: «Я окончательно адаптировался к жизни в России»

    Полузащитник "Спартака" Ромуло не собирается покидать столичный клуб в зимнее трансферное окно. Недавно СМИ анонсировали возвращение 25-летнего футболиста в Бразилию, однако сам хавбек информации опроверг.

    "Могу опровергнуть все те слухи, которые в последнее время появляются в бразильской прессе, о том, что я могу покинуть „Спартак“. Это неправда, на данный момент я не думаю о том, чтобы сменить команду. Все сообщения бразильских газет — ложь.

    Я окончательно адаптировался к жизни в России. В Москве нет ничего такого, что могло бы доставлять мне неудобства. Если первое время я с опаской относился к снегу и откровенно боялся сильных морозов, то сейчас такого нет. Мне комфортно, рядом со мной семья, и я могу думать только о том, как приносить большую пользу команде. Вне команды я часто общаюсь с Жоао Карлосом, Кариокой, Ари. Скучают ли они по „Спартаку“? Не знаю, я не спрашивал", — заявил Ромуло.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 09:54

      #Спартаклучший

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11