Бериша: «Переезд в Россию – новый опыт для меня»

Новичок "Анжи" Бернард Бериша рассказал о том, что у него были предложения из Европы перед переездом в Россию. По словам полузащитника, он не переживает из-за лимита на легионеров в российском первенстве.

"У меня было много предложений из Европы. Мы с агентом подумали и выбрали "Анжи". Сюрпризом предложение не было, я всегда мечтал выступать за большой европейский клуб, такой как "Анжи". Футбол в России очень хороший. И я думаю, что смогу помочь клубу. Переезд в Россию – новый опыт для меня, не вижу с этим никаких проблем.

Я очень быстр, у меня неплохой дриблинг, я неуступчив в единоборствах. А о лимите не беспокоюсь. Конкуренция помогает расти! Я вижу, что команда очень сильна. И мы будем дружно работать, чтобы остаться в Премьер-лиге. Конечно, буду учить русский язык. Вообще, уже учу. Но это трудно. Мои цели: хорошо проявить себя в составе, никого не разочаровать, блеснуть мастерством и добиться выполнения задач, стоящих перед командой", – рассказал футболист.