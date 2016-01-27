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    Бериша: «Переезд в Россию – новый опыт для меня»

    Новичок "Анжи" Бернард Бериша рассказал о том, что у него были предложения из Европы перед переездом в Россию. По словам полузащитника, он не переживает из-за лимита на легионеров в российском первенстве.

    "У меня было много предложений из Европы. Мы с агентом подумали и выбрали "Анжи". Сюрпризом предложение не было, я всегда мечтал выступать за большой европейский клуб, такой как "Анжи". Футбол в России очень хороший. И я думаю, что смогу помочь клубу. Переезд в Россию – новый опыт для меня, не вижу с этим никаких проблем.

    Я очень быстр, у меня неплохой дриблинг, я неуступчив в единоборствах. А о лимите не беспокоюсь. Конкуренция помогает расти! Я вижу, что команда очень сильна. И мы будем дружно работать, чтобы остаться в Премьер-лиге. Конечно, буду учить русский язык. Вообще, уже учу. Но это трудно. Мои цели: хорошо проявить себя в составе, никого не разочаровать, блеснуть мастерством и добиться выполнения задач, стоящих перед командой", – рассказал футболист.

    Источник: Р-Спорт

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    27.01.2016 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 27 января 2016, 09:45

      Большой европейский клуб) он новости читает?) прошли те времена когда были предпосылки показать что-то в Европе

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 27 января 2016, 09:44

      Большой европейский клуб,мы будем бороться за то, что бы остаться в премьер лиге....

      0
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      ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach > gosproektikabinet 27 января 2016, 17:46

      Обидно?не смеши,просто половина тех слов,что он сказал,полный бред

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