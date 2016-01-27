Луческу сравнил Тейшейру с Ди Марией

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу в очередной раз озвучил сумму, за которую донецкий клуб готов расстаться с полузащитником Алексом Тейшейрой. По словам румынского специалиста, сумма трансфера должна составить не менее, чем 50 миллионов евро.

"Он стоит 50 миллионов евро. Он невероятный – очень быстрый и очень техничный. Я могу сравнить его с другими футболистами того же возраста, которые изменили игру клуба – например с Ди Марией в "ПСЖ". Тейшейра может играть на таком же уровне или даже еще сильнее. Он не получает травм и с каждым годом становится все лучше", – приводит слова Луческу портал FourFourTwo.

Напомним, что активнее других футболистом интересуется "Ливерпуль". "Красные" предлагают за 26-летнего бразильца 24 миллиона фунтов стерлингов.