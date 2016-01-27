«Сандерленд» претендует на Дебюши

"Сандерленд" включился в борьбу за защитника лондонского "Арсенала" Матье Дебюши. Сообщается, что в игроке заинтересован лично главный тренер "черных котов" Сэм Эллардайс. Помимо "Сандерленда", 30-летнего француза активно пытается заполучить другой клуб английской Премьер-лиги "Астон Вилла".

Ранее также была информация о том, что интерес к персоне Дебюши проявляет "Рома". Отметим, что сам футболист уже заявил о своем желании покинуть стан "канониров" этой зимой из-за отсутствия игровой практики. В текущем сезоне французский защитник выходил на поле в футболке "Арсенала" лишь семь раз.