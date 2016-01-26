Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»

Защитник москосвкого "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился своими впечатлениями от первого контрольного матча в 2016 году против "Хенан Констракшион" (1:0), а также отметил, что в команде еще не задумываются о возобновлении игр чемпионата.

– У вас получилось забить в первом же матче года. Правда, с пенальти и со второй попытки. Что-то с прицелом?

– Да нет, с прицелом все нормально. Так бывает. Ничего такого в том, что не забил первый пенальти, не вижу. Тем более это был товарищеский матч. Когда бил второй пенальти, к точке подошел спокойно и реализовал его.

– Понятно, что это первая игра на сборах, но нет ощущения, что маловато моментов? Вот ЦСКА, например, в первой же игре – со "Сьоном" – много комбинировал и красиво забивал.

– Не всегда, хорошо играя на сборах, получается хорошо играть и в сезоне. Думаю, наша первая игра была такой, какой и должна быть. Конечно, моментов не очень много, но главное – не получить травму, выполнить объем работы. Через игры набирать форму намного лучше, чем просто через бег.

– Вы в голове уже держите то, что чемпионат для вас возобновится матчем с ЦСКА?

– Еще рано об этом думать. Даже первый сбор не закончился. Думаю, на третьем станем готовиться не только к завершающей части сезона, но и конкретно к матчу с ЦСКА.