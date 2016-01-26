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    Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о текущем положении дел "красных дьяволов".

    "Что происходит с "МЮ"? Да ничего. Командой руководит тренер, с которым давно уже пора распрощаться. Но не думаю, что ван Гаал уйдет прямо сейчас. Сам он из такого клуба никогда не уволится, будет сидеть, пока у руководства не кончится терпение, – заявил Канчельскис.

    После 23 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего на первом месте "Лестера" на десять очков.

    Источник: Газета.ру

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    26.01.2016 23:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 января 2016, 08:46

      Всему миру понятно,что ЛВГ не справился,руководство потратило огромную сумму денег,купив при этом игроков не своего уровня(один Дармиан оправдал ожидания).Отпустили Ди Марию совершив огромную ошибку на мой скромный взгляд.Отправить тренера в отставку,поставить временно Гигза(не думаю,что станет хуже) и поискать хорошего тренера.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 27 января 2016, 00:27

      Мангалу п@@@й скоко и где околачивать как барабул л ьки на парашут у акционеров появятся так и слетит , а там глядиш кто из наших ло@о@бов заинтересуется .

      -1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 27 января 2016, 00:17

      Ну вот какой грамотей...Если такой умный,что же сам не тренируешь?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > mutabor0992 27 января 2016, 00:22

      Вообще тренирует,если не ошибаюсь взяли его в команду одного из низших дивизионов

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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 > Asbjorn 28 января 2016, 00:46

      Ну и пусть тренирует...Вот когда станет в уровень,тогда и выступать может.

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