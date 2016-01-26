Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о текущем положении дел "красных дьяволов".

"Что происходит с "МЮ"? Да ничего. Командой руководит тренер, с которым давно уже пора распрощаться. Но не думаю, что ван Гаал уйдет прямо сейчас. Сам он из такого клуба никогда не уволится, будет сидеть, пока у руководства не кончится терпение, – заявил Канчельскис.

После 23 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего на первом месте "Лестера" на десять очков.