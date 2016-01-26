Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

Всему миру понятно,что ЛВГ не справился,руководство потратило огромную сумму денег,купив при этом игроков не своего уровня(один Дармиан оправдал ожидания).Отпустили Ди Марию совершив огромную ошибку на мой скромный взгляд.Отправить тренера в отставку,поставить временно Гигза(не думаю,что станет хуже) и поискать хорошего тренера.
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о текущем положении дел "красных дьяволов".
"Что происходит с "МЮ"? Да ничего. Командой руководит тренер, с которым давно уже пора распрощаться. Но не думаю, что ван Гаал уйдет прямо сейчас. Сам он из такого клуба никогда не уволится, будет сидеть, пока у руководства не кончится терпение, – заявил Канчельскис.
После 23 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего на первом месте "Лестера" на десять очков.