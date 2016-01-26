Герасимец: «Мне не понятна эта политика «Зенита» - скупка всех подряд»

Бывший игрок "Зенита" Сергей Герасимец рассказал о своем отношении к переходу в стан сине-бело-голубых защитника московского "Динамо" Юрия Жиркова. Напомним, что по достигнутой договоренности между питерцами и 32-летним игроком, оборонец должен будет присоединиться к клубу из северной столицы ближайшим летом после завершения сезона.

"Честно говоря, мне не совсем понятна эта политика "Зенита" – скупка всех подряд. Жирков, Кокорин тут же фигурирует. Клуб скупает футболистов, а есть ведь свои – Юсупов, Смольников, Рязанцев, Шатов... Что с ними будет? У меня большие сомнения, что они все вместе будут играть в составе. То есть перебрать российских футболистов тоже не есть хорошо, на мой взгляд. Если покупка Жиркова связана с возможным уходом Кришито, это другой вопрос. Юра ведь может закрыть позицию левого защитника, это один из лучших наших игроков, опытный, игрок сборной, участник чемпионата мира.

Пригодился ли бы Жирков "Зениту" со своим европейским опытом в плей-офф Лиги чемпионов? Опыт у него, безусловно, большой. Но футбол – это все же командный вид спорта. А у "Зенита" сейчас есть своя команда, которая феерически выступила в групповом турнире. И надо еще побороться за место в этом составе. А на будущее Жирков – отличное приобретение, но сейчас есть кому играть и выходить дальше", - отметил Герасимец.