Сарсания: «Зениту» важно собрать у себя как можно больше лучших российских футболистов»

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, что сегодня было объявлено о том, что защитник "Динамо" Юрий Жирков ближайшим летом пополнит стан санкт-петербургской команды, также появилась информация о предварительной договоренности "Зенита" с нападающим бело-голубых Александром Кокориным.

– Как отнесутся к трансферу Жиркова болельщики "Динамо"?

– Думаю, поклонники бело-голубых с пониманием воспримут переход. В "Динамо" сменился курс развития, это тоже надо учитывать.

– Теперь цель "Зенита" – Кокорин?

– Форвард пригодился бы "Зениту". Питерцам вообще важно собрать в своем составе как можно больше лучших российских футболистов. Лимит будет действовать еще не один год, если и вовсе не ужесточится в ближайшее время.