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    Сарсания: «Зениту» важно собрать у себя как можно больше лучших российских футболистов»

    Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, что сегодня было объявлено о том, что защитник "Динамо" Юрий Жирков ближайшим летом пополнит стан санкт-петербургской команды, также появилась информация о предварительной договоренности "Зенита" с нападающим бело-голубых Александром Кокориным.

    – Как отнесутся к трансферу Жиркова болельщики "Динамо"?

    – Думаю, поклонники бело-голубых с пониманием воспримут переход. В "Динамо" сменился курс развития, это тоже надо учитывать.

    – Теперь цель "Зенита" – Кокорин?

    – Форвард пригодился бы "Зениту". Питерцам вообще важно собрать в своем составе как можно больше лучших российских футболистов. Лимит будет действовать еще не один год, если и вовсе не ужесточится в ближайшее время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 21:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 26 января 2016, 23:08

      не все кто на слуху лучшие

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 22:50

      Ага, и стать базовой командой для сборной. Проходили такое уже, при Лобановском.

      0
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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 26 января 2016, 22:16

      лучших нужно самим готовить,а не подписывать кого непопадя.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 января 2016, 22:12

      Лучших? Максимум "когда-то бывших одними из лучших"

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Майор Дзагоев 26 января 2016, 22:53

      Прям про линию обороны ЦСКА сказал, но их-то в Зенит (читай, сборную) никто и не тянет.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 29 января 2016, 22:49

      Смольников, Шатов, Дзюба, Лодыгин? Окей - Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, Васин, Дзагоев, на подходе Ткачев и Марио. Кто там сборная? Но спорить, что Игнаш и Березуцкие сдали, не буду

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 29 января 2016, 22:49

      Ему 27, дубина слепая

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