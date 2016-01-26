Промес взял десятый номер в «Спартаке»

Промес лучший трансфер Спартака за всю историю!
Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес во второй половине сезона будет выступать за команду под десятым номером. Ранее голландцу принадлежал номер 24. Возможность взять десятый номер у хавбека появилась после того, как стан красно-белых покинул нападающий Юра Мовсисян, выступавший под этим номером ранее.
"Большая честь, что я заслужил это доверие и я не могу дождаться того момента, когда наконец-то покажусь на поле под десятым номером. Для меня это имеет большое значение. Я думаю, что Юра Мовсисян, выступавший ранее под этим номером, был отличной "десяткой", мы должны проявить к нему уважение. Я думаю, он отлично справлялся с той ответственностью, которая ложится на того, кто играет под этим номером. Он забил много мячей, помогал "Спартаку" во многих матчах.
Десятый номер — это что-то не обычное, совершенно особенное. Именно поэтому для меня это большая честь, и я буду доказывать, что мне доверили этот номер не зря и достался он мне не просто так. Для меня это большое событие", - прокомментировал смену игрового номера Промес.