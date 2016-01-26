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    Бышовец: «Жиркова не стоит рассматривать как игрока для выхода на замену в «Зените»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими мыслями о трансфере защитника московского "Динамо" Юрия Жиркова в "Зенит". Напомним, что по достигнутой договоренности между сине-бело-голубыми и 32-летним игроком, оборонец должен будет присоединиться к клубу из северной столицы ближайшим летом после завершения сезона.

    "Жирков – опытный игрок, который может сыграть на разных позициях на хорошем уровне. Задачи, которые решает "Зенит", потребуют глубины состава. А учитывая универсальность Жиркова – это может стать подспорьем для петербуржской команды.

    Жиркова не стоит рассматривать как игрока для выхода на замену. Он не уступает ни Доменико Кришито, ни Олегу Шатову. С Юрием в составе можно изменить схему атакующих действий", - отметил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2016 19:20
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