Перес: «Реал» не будет покупать новых игроков в январе»

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал трансферный запрет, который наложен на клуб со стороны ФИФА.

"Санкции ФИФА весьма болезненные. Это очень серьезный вопрос, так как репутация "Реала" опорочена таким образом. Мы считаем, что подобное решение является ошибочным.

Просто смешно говорить о том, что "Реал" наказали за нарушения при трансферах молодых игроков. Дети всегда были приоритетом для нас.

Мы не будем никого покупать в январе, но это не связано с трансферным запретом. Просто за нашу команду играют лучшие игроки и у них есть лучший тренер.

Зидан сразу же согласился возглавить "Реал". Он был готов к этому вызову. Все любят Зидана и считают, что по значимости его можно сравнить с Ди Стефано. Мне довелось увидеть Ди Стефано на поле. А новые поколения скажут, что видели игру Зидана", - сказал Перес.

Напомним, что по решению ФИФА "Реалу" запрещено регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон. Впрочем, в январе этого года "Реал" мог подписывать новичков. При этом, мадридский клуб сможет вернуть футболистов, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.