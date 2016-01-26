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    Суарес: «Готов играть в Англии только за «Ливерпуль»

    Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что в чемпионате Англии он готов выступать только за "Ливерпуль".

    "Никогда нельзя на сто процентов сказать, где будешь выступать в будущем. Если я когда-нибудь вернусь в Англию, только буду играть только за "Ливерпуль", - сказал Суарес.

    Напомним, что 29-летний Суарес перешел из "Ливерпуль" в "Барселону" летом 2014 года за 81 миллионов евро. В составе "Ливерпуля" форвард провел 133 матча, забил 82 гола и отдал 53 результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2016 17:04
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 23:04

      Теперь это не скоро случится, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 26 января 2016, 22:17

      По всей видимости Суарес не счастлив в тени Месси.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FRZZ 26 января 2016, 23:05

      Именно в этой благословенной тени он и раскрывается по-настоящему, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 января 2016, 21:11

      Шейхи из сити позвонят и ветер переменится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      sierense 26 января 2016, 17:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пауло Дибала
      Paulo Bruno Dybala
      Игры
      20
      Голы
      12
      Голевые передачи
      9
      и стоил в два раза меньше
      первое что в голову пришло

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      bars098 26 января 2016, 17:22

      Супер игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 26 января 2016, 17:13

      Тот самый случай, когда смотришь на статистику и понимаешь, что такие деньги были потрачены не зря.

      3
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