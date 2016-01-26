Ван Гаал не собирался уходить в отставку

Раз сам не хочет уходить,надо помочь ему!Пожалел бы людей которые живут футболом и каждый матч ходят на стадион смотреть унылое зрелище самого богатого клуба мира!
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал не просил руководство клуба об отставке.
Голландец не вел разговоров об отставке с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом после поражения манкунианцев в матче 23-го тура чемпионата Англии от "Саутгемптона" (0:1).
Ранее сообщалось, что ван Гаал хочет покинуть свой пост, но Вудворд уговорил его остаться.
Напомним, что в последних 10 матчах клуб одержал лишь две победы при 4 ничьих и 4 поражениях. После 23 туров "МЮ" имеет в своем активе 37 очков и занимает 5 место в премьер-лиге.