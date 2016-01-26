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    Ван Гаал не собирался уходить в отставку

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал не просил руководство клуба об отставке.

    Голландец не вел разговоров об отставке с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом после поражения манкунианцев в матче 23-го тура чемпионата Англии от "Саутгемптона" (0:1).

    Ранее сообщалось, что ван Гаал хочет покинуть свой пост, но Вудворд уговорил его остаться.

    Напомним, что в последних 10 матчах клуб одержал лишь две победы при 4 ничьих и 4 поражениях. После 23 туров "МЮ" имеет в своем активе 37 очков и занимает 5 место в премьер-лиге.

    Источник: BBC

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    26.01.2016 16:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 января 2016, 09:34

      Раз сам не хочет уходить,надо помочь ему!Пожалел бы людей которые живут футболом и каждый матч ходят на стадион смотреть унылое зрелище самого богатого клуба мира!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 января 2016, 21:00

      А пора бы уже. В сандерленде бы пригодился или в Твенте

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1

      makretud 26 января 2016, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 января 2016, 18:35

      Ван Гаал не просил об отставке.... Жаль.

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 26 января 2016, 17:52

      какой результат будет у команды, если они как на пороховой бочке сидят? Если СМИ меньше трепались, результат был бы другим.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 16:43

      Блин, то просил, то не просил, то Моур писал письмо, то не писал. Журналистика становится постыдным делом, ага.

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