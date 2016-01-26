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    Мутко рассказал о ходе натурализации Нойштедтера

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как ведется работа по натурализации полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера.

    "Есть технология, там много вопросов. Мы работаем над этой темой, она непростая. Понимаете, в каждой стране есть свои законы", – отметил Мутко.

    Напомним, что 27-летний Нойштедтер является уроженцем Днепропетровска, а в Германию он переехал с семьей в 90-х. Хавбек провел 2 матча за сборную Германии, но они являются неофициальными, поэтому он не считается заигранным за эту страну. Если вопрос с натурализацией игрока решится положительно, то он может сыграть за сборную России на Евро-2016.

    Источник: ТАСС

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    26.01.2016 15:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1

      makretud 26 января 2016, 19:01

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      Рейтинг: +22

      george666 26 января 2016, 17:11

      Какое он отношение к России имеет,если родился в Украине?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      cruiff > george666 26 января 2016, 17:41

      Он в Советском союзе родился.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 января 2016, 16:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Мудко звездная сборная будет)))
      Нойштедтер, дзюба, Рязанцев и т.д.))))

      -4
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 января 2016, 16:13

      Кто это вообще, блять, такой???!!!!!

      2
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