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    За пост президента ФИФА поборются пять претендентов

    Стали известны пять претендентов на пост президента ФИФА.

    Избирательный комитет ФИФА утвердил пятерых кандидатов, которые будут допущены к выборам президента организации. Голосование состоятся 26 февраля.

    В число претендентов вошли: глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин аль-Хусейн, бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань.

    Глава ФИФА будет избран посредством тайного голосования. Для победы в первом туре необходимо набрать 2/3 голосов, а в последующих - 50% и один голос. Президент ФИФА избирается на четырехлетний срок.

    Напомним, что последний президент ФИФА Зепп Блаттер победил на выборах 29 мая 2015 года, но спустя всего четыре дня покинул свой пост из-за коррупционных скандалов в организации. В конце прошлого года Блаттер вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Из-за этого Платини не стал участвовать в нынешних выборах президента ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    26.01.2016 14:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 января 2016, 15:14

      Бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале - то, что доктор прописал. Можно еще нашего московского главу ЖКХ Бирюкова на пост выдвинуть.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Рулон Обоев 26 января 2016, 16:19

      Думаю это все равно не поможет спартаку стать пичиненом

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рулон Обоев 26 января 2016, 16:55

      ага, да что уж мелочиться Лужкова сразу, человек хозяйственный, много на карман не берет ))))))))))

      1
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      Рейтинг: +144

      Glebson > Рулон Обоев 26 января 2016, 17:39

      Желто-зеленые заборы начнет ставить на всех стадионах))

      1
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