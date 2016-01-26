«РБ Лейпциг» хочет купить Сане

Лидер второй Бундеслиги "РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему "Шальке-04" Лерою Сане.

"Сане является очень интересным вариантом для нас. Мы следим за ним уже 2 года, с того времени, когда он еще не играл за первую команду "Шальке-04". Впрочем, мы понимаем, что приобрести его будет сложно из-за высокой стоимости, а также интереса к нему со стороны топ-клубов", - сказал спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему Сане проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Сумма отступных в контракте игрока составляет 37 миллионов евро.