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    «РБ Лейпциг» хочет купить Сане

    Лидер второй Бундеслиги "РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему "Шальке-04" Лерою Сане.

    "Сане является очень интересным вариантом для нас. Мы следим за ним уже 2 года, с того времени, когда он еще не играл за первую команду "Шальке-04". Впрочем, мы понимаем, что приобрести его будет сложно из-за высокой стоимости, а также интереса к нему со стороны топ-клубов", - сказал спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник.

    Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему Сане проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Сумма отступных в контракте игрока составляет 37 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2016 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 января 2016, 15:36

      говарят еще камаз с балтикой к нему присматриваются

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