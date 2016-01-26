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    Сигурдссон: «В России все с трепетом относятся к начальникам, боятся сказать что-то лишнее»

    Исландский защитник "Краснодара" Рагнар Сигурдссон поделился мыслями о российском менталитете.

    "Россия совсем другая. В первую очередь здесь у людей другой менталитет. Ну и конечно же, еда, стиль вождения, движение. Множество вещей. Все люди с огромным уважением и даже трепетом относятся к начальникам. Боятся сказать что-то лишнее, ведут себя максимально сдержанно. В Исландии, Швеции, Дании люди другие. Все стремятся к равенству. Я не хочу сказать, что российский менталитет плох, он просто другой.

    Со скандинавами в команде общаемся на шведском. Я знаю язык, Андреас Гранквист швед, а у Стефана Страндберга отец швед. К тому же мы понимаем его, когда он говорит на норвежском. Эти языки похожи.

    Мечтал об Англии. Но пока шанса поехать туда мне не представилось. Также следил за игрой Тони Адамса, Стефана Аншо, других защитников в Англии. Я болею за "Ливерпуль". Сейчас я играю в России, счастлив в России, но мечта осталась", - сказал Сигурдссон.

    Источник: Р-Спорт

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    26.01.2016 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 14:58

      Ты ещё в Тереке не играл, ага. Там за начальство просто жизнь отдадут, особенно если чужую.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 26 января 2016, 12:37

      Поэтому что ли нас быдлом кличут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 января 2016, 11:44

      "страна рабов,страна господ"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Asbjorn 26 января 2016, 12:08

      можно еще скажать - ТЕРПИЛЫ

      2
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