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    Кальдерон: «Изначально Бенитес не имел ни малейших шансов, он был четвертым выбором»

    Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, как Рафаэль Бенитес стал главным тренером "сливочных".

    "Изначально Бенитес не имел ни малейших шансов в "Реале" - он не был приоритетом для клуба, он был лишь четвертым выбором.

    "Реал" хотел возвращения Жозе Моуринью, но тот отказался. Затем пытались позвать Йоахима Лева, но и он не согласился. Потом позвали Юргена Клоппа, но и он не был заинтересован.

    В итоге остался Бенитес, который, однако, не соответствовал стилю "Реала", – сказал Кальдеорон.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2016 10:36
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