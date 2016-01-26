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    Слуцкий: «Нойштедтер прекрасно говорит по-русски»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о кандидате в национальную команду Романе Нойштедтере.

    – В воскресенье вы побывали в Гельзенкирхене на матче "Шальке" – "Вердер", где просматривали потенциального новичка сборной России Романа Нойштедтера. Какое впечатление он на вас произвел?

    – Поездка была спланирована давно – знал о ней еще перед началом первого сбора ЦСКА в Кампоаморе. Мы заранее рассмотрели кандидатуры нескольких футболистов, которые могли бы оформить паспорт РФ и усилить нашу национальную команду.

    Именно с этим прицелом летал смотреть Нойштедтера, тем более, игра удачно выпала на паузу между сборами. Это, безусловно, квалифицированный игрок, обладающий хорошим комплексом качеств, так что впечатление, несмотря на поражение "Шальке", оставил позитивное. А после матча мы пообщались.

    Я много видел Романа еще до встречи с "Вердером", а сейчас получил дополнительную информацию, посмотрев на него живьем и поговорив с ним. Словом, идет рабочий процесс.

    – В какой роли вы видите Нойштедтера в сборной, ведь он способен играть как опорным хавбеком, так и центральным защитником?

    – Рано об этом говорить. Пока просто просмотрел футболиста, стабильно выступающего в последние годы в бундеслиге и способного закрыть несколько достаточно дефицитных позиций. Ну а дальше будет видно.

    – А какое впечатление он произвел во время встречи после матча?

    – Мы беседовали прямо на стадионе – там есть специальные помещения, где игроки общаются со своими семьями. Причем за каждой закреплен отдельный стол, так что нам никто не мешал и времени было достаточно. Роман прекрасно говорит по-русски, на акцент – ни намека. Очень позитивный парень, с правильным профессиональным подходом к делу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 15:06

      Заголовок не в бровь, а в глаз!

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