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    Хачериди: «Придумывают в УПЛ какие-то плей-оффы, нигде такого больше нет»

    Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди доволен нынешним форматом украинской Премьер-лиги.

    "Меня устраивает нынешний формат. Сейчас придумывают какие-то плей-оффы, ни в одном чемпионате такого нет. У нас есть 14 команд, нужно играть как есть, все время так было.

    Конечно, экономическая ситуация в стране сейчас тяжелая, но в крупных городах должны быть люди, которые могли бы заниматься хорошими командами, у которых есть базы, стадионы, школы, болельщики", – приводит слова Хачериди "Комсомольская правда в Украине".

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2016 08:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 января 2016, 15:09

      приезжай в Донбасс, сыграем!

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    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 26 января 2016, 14:15

      Та и в Бельгии.Ну Хачериди умом особо никогда не выделялся

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