Хачериди: «Придумывают в УПЛ какие-то плей-оффы, нигде такого больше нет»

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди доволен нынешним форматом украинской Премьер-лиги.

"Меня устраивает нынешний формат. Сейчас придумывают какие-то плей-оффы, ни в одном чемпионате такого нет. У нас есть 14 команд, нужно играть как есть, все время так было.

Конечно, экономическая ситуация в стране сейчас тяжелая, но в крупных городах должны быть люди, которые могли бы заниматься хорошими командами, у которых есть базы, стадионы, школы, болельщики", – приводит слова Хачериди "Комсомольская правда в Украине".