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    Соловьев: «Пришло время телекомментаторам зарабатывать деньги тяжелым трудом»

    Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал кадровые перемены на "Матч ТВ".

    - В своем твиттере вы предложили подписчикам высказываться под новостью о том, что "Уткин, Андронов, Дементев, Чен попадут под оптимизацию на "Матч ТВ". Что вы сами думаете о переменах на канале?

    - То, что теперь их будут приглашать на контрактной основе – это, конечно, совсем другая ситуация. Пришло время зарабатывать деньги тяжелым трудом.

    - Вы предполагали такое развитие событий?

    - Предполагал просто исходя из финансовых возможностей канала, соотношения затрат и доходов. Потому что видно: пока относительно нишевый канал не может позволить себе роскошь держать такое количество людей в штате. Это просто неэффективно. Понимаю, что хочется найти политическую подоплеку, решить, что это сделано, чтобы заставить несчастного Василия Уткина написать очередной слезный твит и устроить бесконечную мыльную оперу на эту тему. Но, я думаю, кроме всего прочего, это объективно сложная ситуация на рынке.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2016 07:15
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 января 2016, 09:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а почему Генку не выгнали???

      -7
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