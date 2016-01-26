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    Дмитрий Комбаров: «Про матч с ЦСКА думать еще рано»

    Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что пока нет смысла думать о противостоянии с ЦСКА.

    - "Спартак" провел первую игру на сборе, победил 1:0. Но нет ощущения, что маловато моментов? Вот ЦСКА, например, в первой же игре – со "Сьоном" – много комбинировал и красиво забивал.

    - Не всегда, хорошо играя на сборах, получается хорошо играть и в сезоне. Думаю, наша первая игра была такой, какой и должна быть. Конечно, моментов не очень много, но главное – не получить травму, выполнить объем работы. Через игры набирать форму намного лучше, чем просто через бег.

    - Вы в голове уже держите то, что чемпионат для вас возобновится матчем с ЦСКА?

    - Еще рано об этом думать. Даже первый сбор не закончился. Думаю, на третьем станем готовиться не только к завершающей части сезона, но и конкретно к матчу с ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2016 07:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      zeni 26 января 2016, 10:13

      Комбаров? Нет не слшал!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2016, 09:42

      А кто это Д. Комбаров?

      0
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