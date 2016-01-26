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    Слуцкий: «Широков нужен абсолютно любой команде РФПЛ»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уверен, что полузащитник Роман Широков пригодился бы любому клубу РФПЛ. Ранее появлялась информация, что Широков ведет переговоры с армейцами.

    – Насколько возможно, что мы увидим Широкова в ЦСКА?

    – Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. На данный момент мне неизвестно, ведутся ли переговоры и если да, то в какой они стадии. Понятно, что капитан сборной России нужен абсолютно любой команде Премьер-лиги. И любую из них, на мой взгляд, может усилить. Но информации относительно Широкова в ЦСКА у меня нет.

    – Наверное, глупо спрашивать о том, хотели б вы с ним поработать?

    – Все игроки сборной России и Роман Широков, который является одним из лучших, способны усилить любой клуб Премьер-лиги. Другое дело, что нельзя о каждом из них говорить, будто он будет играть у нас.

    – Вы сами Роману звонили?

    – Мы постоянно на связи с футболистами сборной. Но после того, как он покинул «Спартак» – не созванивались. Только до, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 01:35
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2016, 09:50

      Извиняюсь сбой. Спартак в своё время радовался приобретению Романа, а
      теперь болелы Спартака,Зенита и Краснодара поливают его грязью. Романа
      благодарить надо.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2016, 09:46

      Спартак в своё время радовался приобретению Романа, а теперь ег болелы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 26 января 2016, 07:17

      Любой команде с пердива), не более того, и вобще заебали этим педиком, как буд то месси тут обсуждат, а на самом деле какой то деревянный буратино! Или уже папо карло)))), в общем на пенсионр!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 26 января 2016, 06:30

      35 лет кому он нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 02:16

      Дипломат, блин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 января 2016, 01:36

      Кроме Зенита и Спартака

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 26 января 2016, 02:16

      И Краснодара. И некоторых других.

      2
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