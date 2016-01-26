Слуцкий: «Широков нужен абсолютно любой команде РФПЛ»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уверен, что полузащитник Роман Широков пригодился бы любому клубу РФПЛ. Ранее появлялась информация, что Широков ведет переговоры с армейцами.

– Насколько возможно, что мы увидим Широкова в ЦСКА?

– Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. На данный момент мне неизвестно, ведутся ли переговоры и если да, то в какой они стадии. Понятно, что капитан сборной России нужен абсолютно любой команде Премьер-лиги. И любую из них, на мой взгляд, может усилить. Но информации относительно Широкова в ЦСКА у меня нет.

– Наверное, глупо спрашивать о том, хотели б вы с ним поработать?

– Все игроки сборной России и Роман Широков, который является одним из лучших, способны усилить любой клуб Премьер-лиги. Другое дело, что нельзя о каждом из них говорить, будто он будет играть у нас.

– Вы сами Роману звонили?

– Мы постоянно на связи с футболистами сборной. Но после того, как он покинул «Спартак» – не созванивались. Только до, – сказал Слуцкий.