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    Слуцкий: «Я ничуть не боюсь натурализации»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не боится раскола внутри национальной команды из-за появления в ней натурализованных игроков.

    "Ничуть не боюсь. Моя позиция такова: любой футболист, способный усилить национальную сборную – причем будь то игроком стартового состава или выходящим со скамейки запасных – и имеющий на это юридические права, должен быть рассмотрен в качестве варианта. Все решать должна именно спортивная составляющая.

    Позиция сборников, безусловно, очень важна. Но я уверен, что появление одного-двух натурализованных игроков вряд ли сможет раскачать и изменить сложившуюся атмосферу национальной команды. Вопрос тут, скорее, в том, как новичок будет вести себя внутри системы выстроенных отношений. Тем более, все члены нашей национальной сборной играют в своих клубах с большим количеством иностранцев. Принцип здесь простой: если футболист может помочь команде – его принимают. А если с этим возникают проблемы, то вряд ли удастся их избежать и со всем остальным", – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 02:19

      Натурализованных будет несколько - ради клубных интересов, но в сборную никто не попадёт, ага.

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