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    Орлов: «Российские футболисты в Европе не востребованы»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о будущем полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, Широков ведет переговоры с ЦСКА.

    "Переговоры могут идти с любым клубом, но предложит ли ЦСКА контракт, который устроит Романа? С точки зрения сборной России хотелось бы, чтобы Широков играл, но все зависит от него. Заграница? А кому он там интересен? Про Кокорина месяц говорили об "Арсенале", причем "Арсенал" это ни разу не подтвердил. Реальность такова, что российские футболисты при всем к ним уважении в Европе пока не востребованы. Даже Виталий Денисов, который вроде бы вызывает интерес "Лацио", – игрок сборной Узбекистана, не России", – считает Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2016 23:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 26 января 2016, 00:36

      Коментаторы тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 00:04

      Ага, догадываемся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 25 января 2016, 23:47

      А зачем российским футболистам расти и так бабки будут!! Это как говноВАЗ все равно купят

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2016, 23:37

      Потому что не дотягивают до европейского уровня

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > 26 января 2016, 02:49

      По твоему Европа в очко вся добиться?если да,то значит просто не знаешь ничего,у нас то жизнь лучше конечно,а игроки наши говно для европейских чемпионатов,и заиграть в Европе может от силы игрока два

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