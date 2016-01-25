Представители «МЮ» начали переговоры с Моуринью

Если Луи ван Гаала не уволят до лета,то МЮ придётся забыть про еврокубки
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может возглавить "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.
Сообщается, что представители английского клуба начали переговоры с португальским специалистом, в ходе которых обсуждалась возможность приглашения Моуринью на пост главного тренера по окончании сезона.
При этом назначение может состояться и раньше, если руководители манкунианцев решат уволить нынешнего наставника Луи ван Гаала по ходу сезона из-за неудачного выступления команды под его руководством.