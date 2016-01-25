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    Представители «МЮ» начали переговоры с Моуринью

    Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может возглавить "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.

    Сообщается, что представители английского клуба начали переговоры с португальским специалистом, в ходе которых обсуждалась возможность приглашения Моуринью на пост главного тренера по окончании сезона.

    При этом назначение может состояться и раньше, если руководители манкунианцев решат уволить нынешнего наставника Луи ван Гаала по ходу сезона из-за неудачного выступления команды под его руководством.

    Источник: The Times

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    25.01.2016 23:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 26 января 2016, 08:56

      Если Луи ван Гаала не уволят до лета,то МЮ придётся забыть про еврокубки

      4
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      Рейтинг: +117

      Marchen > sashamsh2013 26 января 2016, 09:40

      ты абсолютно прав!

      0
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      Рейтинг: +11

      RSY_Unit > sashamsh2013 26 января 2016, 14:49

      Ну Моур будет уже третьим... Осталось еще 3 и может найдется еще один (уже третий) Саша из Шотландии...

      0
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > sashamsh2013 27 января 2016, 11:09

      Да не, за Лигу Европы вполне могут побороться (хе-хе).

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 00:20

      А ведь Моур ранее заявлял, что при действующем Гаале такие переговоры невозможны.

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      ...
      Рейтинг: +11

      RSY_Unit > Aztec58 26 января 2016, 14:48

      Когда вопрос стоит о работе с зарплатой в "дохера" возможно все... А у Моуру предложат "дохера", не так "дохера" как в Челси, но все же...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 января 2016, 00:09

      Утка утка утка

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