Представители «МЮ» начали переговоры с Моуринью

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может возглавить "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.

Сообщается, что представители английского клуба начали переговоры с португальским специалистом, в ходе которых обсуждалась возможность приглашения Моуринью на пост главного тренера по окончании сезона.

При этом назначение может состояться и раньше, если руководители манкунианцев решат уволить нынешнего наставника Луи ван Гаала по ходу сезона из-за неудачного выступления команды под его руководством.