«Шахтер» отказался продавать Тейшейру в «Ливерпуль» за 37 миллионов

Оба клуба это опровергли уже! Бомбардир как всегда быстрее всех!
"Шахтер" отклонил повторное предложение "Ливерпуля" по трансферу полузащитника Алекса Тейшейры.
Сообщается, что мерсисайдцы предложили "Шахтеру" 37 миллионов евро вместо прежних 32 миллионов, однако и это предложение не устроило руководство донецкого клуба. "Шахтер" намерен получить за Тейшейру не менее 50 миллионов.
Ранее сам футболист заявил, что хотел бы покинуть свой нынешний клуб этой зимой, о чем он уже уведомил руководство "Шахтера".