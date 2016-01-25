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    «Шахтер» отказался продавать Тейшейру в «Ливерпуль» за 37 миллионов

    "Шахтер" отклонил повторное предложение "Ливерпуля" по трансферу полузащитника Алекса Тейшейры.

    Сообщается, что мерсисайдцы предложили "Шахтеру" 37 миллионов евро вместо прежних 32 миллионов, однако и это предложение не устроило руководство донецкого клуба. "Шахтер" намерен получить за Тейшейру не менее 50 миллионов.

    Ранее сам футболист заявил, что хотел бы покинуть свой нынешний клуб этой зимой, о чем он уже уведомил руководство "Шахтера".

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2016 23:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 26 января 2016, 02:38

      Оба клуба это опровергли уже! Бомбардир как всегда быстрее всех!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 02:31

      Рискуют не продать.

      0
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