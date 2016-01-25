«Шахтер» отказался продавать Тейшейру в «Ливерпуль» за 37 миллионов

"Шахтер" отклонил повторное предложение "Ливерпуля" по трансферу полузащитника Алекса Тейшейры.

Сообщается, что мерсисайдцы предложили "Шахтеру" 37 миллионов евро вместо прежних 32 миллионов, однако и это предложение не устроило руководство донецкого клуба. "Шахтер" намерен получить за Тейшейру не менее 50 миллионов.

Ранее сам футболист заявил, что хотел бы покинуть свой нынешний клуб этой зимой, о чем он уже уведомил руководство "Шахтера".