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    Орлов: «Вопрос Жиркова и Кокорина для «Зенита» отпадает, Широков – отрезанный ломоть»

    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" не станет подписывать Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Романа Широкова.

    "Думаю, что вопрос Жиркова для "Зенита" теперь отпадает, раз он не появился на сборе в Катаре, тренируется и играет за "Динамо". Ясно, что он в обойме Кобелева. Значит, что-то не получилось – либо по зарплате, либо не договорились с "Динамо". То же и по Кокорину. Для "Зенита" это не трагедия – никто сейчас не скажет, как оба будут выглядеть весной.

    Что касается Широкова, то о "Зените" не может быть и речи. Широков для "Зенита" – отрезанный ломоть", – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 января 2016, 11:07

      Когда-нибудь так же и про Орлова скажут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 25 января 2016, 22:48

      Слава тебе Господи!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 22:46

      Зенит можно поздравить, балласт на борт не взяли.

      4
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