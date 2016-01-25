Паршивлюк: «Моя цель – выиграть титул со «Спартаком»

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк рассказал о своих целях в составе московского клуба.

"Конечно, титул со "Спартаком". Хотелось бы поднять над головой Кубок России, а еще лучше – добиться победы в российском первенстве. Это цель номер один не только для меня, но и для всех ребят. За счет чего "Спартак" способен во второй части сезона подняться выше в турнирной таблице? Нам нужно чаще побеждать дома. В родных стенах мы потеряли непозволительно много очков.

К тому же некоторые неудачи были, мягко говоря, незапланированными. В заключительном отрезке чемпионата постараемся взять как можно больше очков с командами, которые не относятся к грандам российского первенства. Иногда мы будто забываем, что чемпионаты выигрываются не только в матчах с большими командами – ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом", "Краснодаром", – сказал Паршивлюк.