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    Паршивлюк: «Моя цель – выиграть титул со «Спартаком»

    Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк рассказал о своих целях в составе московского клуба.

    "Конечно, титул со "Спартаком". Хотелось бы поднять над головой Кубок России, а еще лучше – добиться победы в российском первенстве. Это цель номер один не только для меня, но и для всех ребят. За счет чего "Спартак" способен во второй части сезона подняться выше в турнирной таблице? Нам нужно чаще побеждать дома. В родных стенах мы потеряли непозволительно много очков.

    К тому же некоторые неудачи были, мягко говоря, незапланированными. В заключительном отрезке чемпионата постараемся взять как можно больше очков с командами, которые не относятся к грандам российского первенства. Иногда мы будто забываем, что чемпионаты выигрываются не только в матчах с большими командами – ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом", "Краснодаром", – сказал Паршивлюк.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.01.2016 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1481

      GM 26 января 2016, 01:49

      А чё, ему "Кубок Соли" не дали в руках подержать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 00:17

      Пока лишь мечта.

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