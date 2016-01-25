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    Клубы Манчестера и Ливерпуля поборются за пятилетнего игрока

    Пятилетний английский школьник Льюис Таунс оказался в сфере интересов сразу нескольких клубов АПЛ.

    Сообщается, что основная борьба за юного футболиста развернулась между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сейчас Таунс занимается в академии "горожан", играя с мальчиками, которые старше его на два года. При этом сам Таунс является болельщиком "МЮ".

    Кроме того, к пятилетнему таланту проявляют интерес "Ливерпуль" и "Эвертон".

    Источник: The Sun

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    25.01.2016 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 25 января 2016, 22:19

      Такими темпами, скоро за беременных будут бороться, чтобы ребенка подписать... Идиоты мля...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 25 января 2016, 21:35

      "Пятилетний школьник" - реально вундеркинд)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 января 2016, 20:57

      Их там чё, с детства стеройдами колят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 января 2016, 19:33

      Типа Месси-2? Только с английским паспортом

      0
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