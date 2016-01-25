Клубы Манчестера и Ливерпуля поборются за пятилетнего игрока

Пятилетний английский школьник Льюис Таунс оказался в сфере интересов сразу нескольких клубов АПЛ.

Сообщается, что основная борьба за юного футболиста развернулась между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сейчас Таунс занимается в академии "горожан", играя с мальчиками, которые старше его на два года. При этом сам Таунс является болельщиком "МЮ".

Кроме того, к пятилетнему таланту проявляют интерес "Ливерпуль" и "Эвертон".