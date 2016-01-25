Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Писарев: «Крицюк может попасть на Евро-2016»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал переход голкипера Станислава Крицюка из "Браги" в "Краснодар".

    "Крицюк – очень хороший вратарь. Могу только поздравить "Краснодар" с отличной покупкой. Впервые я заметил Станислава в 2012-м, когда он еще играл в тольяттинской "Академии". Он запомнился профессионализмом. Крицюк чрезвычайно требователен к себе, причем это касается как тренировок, так и быта. Разумеется, меня привлекли и его вратарские качества, прежде всего прекрасная игра на линии. Все в порядке у него и с психологией – спокойный, уверенный в себе вратарь.

    В сборной России высокая конкуренция: Акинфеев, Лодыгин… Это же футболисты наших сильнейших клубов. "Брагу" и "Зенит" сложно сравнивать. На мой взгляд, Крицюку как раз не хватало шага в топ-клуб. А "Краснодар" уже сейчас можно причислять к топ-клубам. Думаю, у него есть шансы и на попадание на чемпионат Европы. Теперь все вопросы к Слуцкому", - сказал Писарев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11