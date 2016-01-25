Мини-футбол. Прошла жеребьевка 3-го розыгрыша Кубка Еременко

В офисе Ассоциации мини-футбола России 25 января прошла жеребьевка 3-го розыгрыша международного евразийского клубного турнира "Кубок Еременко".

За трофей в марте 2016 года поборются шесть команд. Россию представят "Синара", "Тюмень" и "Норильский никель", от Казахстана выступят "Кайрат" и "Астана-Тулпар", от Латвии – "Никарс".

Жеребьевка определила состав групп "А" и "В".

Группа "А": "Синара", "Никарс", "Астана-Тулпар"

Группа "В": "Тюмень", "Норильский никель", "Кайрат".

Матчи в группах пройдут со 2 по 4 марта 2016 гг. 5 марта состоятся полуфинальные встречи, на следующий день – финал, а также поединки за 5/6 и 3/4 места. Все игры примет у себя Алма-Ата.

Напомним, что действующим обладателем трофея является екатерибургская "Синара", которая в феврале минувшего года одолела в финале "Тюмень". А дебютный розыгрыш Кубка Еременко, организуемого Ассоциацией мини-футбола России с 2014 года, завершился победой казахстанского "Кайрата".