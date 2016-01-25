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    Созин: «Широкову было бы логичнее перейти в «Ростов», «Рубин» или «Локомотив»

    Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал слухи о возможном переходе Романа Широкова в ЦСКА.

    "Широков – это высокопрофессиональный футболист, который может помочь любой команде, когда он в нормальном состоянии. Если он перейдет в ЦСКА, то у Леонида Слуцкого появится выбор: Роман Еременко или Широков. У россиянина могут появиться некие преференции, ведь у Слуцкого есть ответственность за результат нашей сборной на чемпионате Европы во Франции. Если Еременко будет в оптимальном состоянии, тогда Широков останется в команде только до конца сезона.

    Для меня переход Широкова в "Ростов", "Рубин" или "Локомотив" более логичен. Однако, учитывая интересы сборной, его переход в "армейский" клуб до конца сезона не стал бы сюрпризом. Роман получил бы необходимую игровую практику, а Слуцкий увидел бы его в деле. Таким образом, игрок основного состава сборной поехал бы на чемпионат Европы в нормальном состоянии", - сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2016 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 00:01

      А всё ли клубы смогут удовлетворить финансовые аппетиты Широкова+Минасова?

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