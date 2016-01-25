Нигматуллин: «Широков может принести пользу, но перспективным его не назовешь»

Экс-голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный приход в команду капитана сборной России Романа Широкова.

"Широков, может быть, и способен принести сиюминутную пользу ЦСКА, но игрока такого возраста не назовешь перспективным. "Армейцы" могли бы подписать Романа на полгода, чтобы обеспечить его необходимой практикой перед Евро-2016, но едва ли Широков сам захочет соглашаться на такой краткосрочный контракт. А если учесть его довольно немалые запросы по зарплате и тот факт, что в ЦСКА очень скрупулезно относятся к финансам, то этот переход выглядит спорным. Не факт, что польза, которую способен принести Широков ЦСКА, соизмерима с его зарплатой.



Что касается интереса "Рубина" к Широкову, то этот вариант выглядит более логичным. В казанской команде нет такой конкуренции в полузащите, как в ЦСКА, и Роман мог бы рассчитывать на более длительный контракт с клубом. К тому же в "Рубине" Широков смог бы получить необходимую практику в преддверии чемпионата Европы", — сказал Нигматуллин.