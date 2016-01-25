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    Мини-футбол. «Динамо» обыграло «Норильский никель», Фернандиньо оформил дубль

    Московское "Динамо" и во втором матче 15-го тура Суперлиги победило на своем паркете "Норильский никель". Дублем в составе бело-голубых отметился Фернандиньо.

    Добавим, что КПРФ также добился успеха, оставив в этом туре без очков новосибирский "Сибиряк".

    Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур. Ответные матчи

    КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Канивец, 4 (с пенальти, 6м). 1:1 – Иванов, 17. 2:1 – Котляров, 21. 2:2 – Лео Сантана, 34. 3:2 – Гончаров, 41.

    Динамо (Московская область) – Норильский никель (Норильск) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бурков, 7. 2:0 – Сирило, 11. 2:1 – Чащин, 12. 3:1 – Фернандиньо, 50. 4:1 – Фернандиньо, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2016 11:50
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