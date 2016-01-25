Пато в «Челси» пригласил Моуринью

Возможный переход форварда "Коринтианса" Алешандре Пато в "Челси" обрастает все более новыми подробностями. Ранее сообщалось, что футболист окажется в Лондоне на правах аренды до конца текущего сезона. Однако, такая сделка была оговорена еще в тот момент, когда командой руководил Жозе Моуринью, отравленный в отставку в декабре.

Текущий наставник "Челси" Гус Хиддинк поставил под вопрос целесообразность такого трансфера. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Пато в 33 матчах чемпионата Бразилии отметился десятью забитыми голами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца оценивается в 11 миллионов евро.