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    Пато в «Челси» пригласил Моуринью

    Возможный переход форварда "Коринтианса" Алешандре Пато в "Челси" обрастает все более новыми подробностями. Ранее сообщалось, что футболист окажется в Лондоне на правах аренды до конца текущего сезона. Однако, такая сделка была оговорена еще в тот момент, когда командой руководил Жозе Моуринью, отравленный в отставку в декабре.

    Текущий наставник "Челси" Гус Хиддинк поставил под вопрос целесообразность такого трансфера. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Пато в 33 матчах чемпионата Бразилии отметился десятью забитыми голами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца оценивается в 11 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    25.01.2016 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 25 января 2016, 21:07

      все уже забыли кто такой пато.. в милане он только кутил а такой перспективный был..

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      Рейтинг: +117

      Marchen 25 января 2016, 12:51

      10 мячей в бразилии.... АПЛ? он сам этого хочет?)

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