Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ташуев: «Кубань» будет существовать в рамках бизнес-проекта»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о новом векторе развития клуба, который определил директор краснодарцев Олег Мкртчан.

    "Олег Мкртчан прилетал на Кипр, разложил все по полочкам – клуб будет существовать, все будет четко распланировано в рамках бизнес-проекта, а не как было раньше. Мы уверены, что все будет хорошо", - заявил Ташуев.

    Стоит отметить, что из-за проблем с выплатой зарплаты на сбор команды на Кипре вовремя не прилетел нападающий Роман Павлюченко. Ранее стало известно, что по той же причине команду должен покинуть полузащитник Владислав Игнатьев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11